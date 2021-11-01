

Член избирательной комиссии заявила, что члены «Грузинской Мечты» принуждали её к фальсификации

01.11.2021 21:03





Иза Чиргадзе, член районной комиссии участка №90 в Кутаиси заявила, что представители правящей партии «Грузинская мечта» пытались принудить её к фальсификации выборов.



Она попала в комиссию по квоте «Мечты» и работала в день выборов регистратором — проверяла данные избирателей в едином списке, проводила процесс маркировки и выдавала бюллетени.



По ее словам, схема фальсификации должна была быть следующей: на участок входит избиратель с чужим удостоверением личности и голосует, хотя это является нарушением закона.



Чиргадзе заявляет, что несмотря на давление она не согласилась участвовать в фальсификации, после чего, на нее и членов ее семьи стали оказывать давление.

О чем рассказала Чиргадзе



«Представительница «Грузинской мечты» позвонила и велела впустить избирателей [с чужим удостоверением личности — ред.]. Было два таких случая. Я не дала им поставить подпись и развернула обратно.



Мне позвонили, сказали мол, как ты их не пропустила, выполняй… Я пыталась не сфальсифицировать даже один бюллетень. Незаконных действий не совершила», — заявила она на сегодняшней пресс-конференции.

Чиргадзе вспоминает, что 31 октября связалась с представителем «Единого национального движения» (ЕНД) и попросила ее защитить. Причем один из представителей правящей партии продолжил давление и на следующий день после выборов.



Женщина планировала встретиться с представителем ЕНД у ресторана сети McDonalds, когда ей позвонили представители правящей партии и сказали, что они находятся снаружи и хотят поговорить. Чиградзе говорит, что испугалась и укрылась в торговом центре неподалеку. Здесь они и встретилась с представителем «Нацдвижения».



Чиградзе рассказывает, в это время в ТЦ появились неизвестные лица, которые хотели её увести и вызвали полицейских, заявляя, что её якобы похитили.



А после этого с ней связались и сказали, что у её сестры могут быть проблемы и потребовали номер телефона её мужа. Чиградзе опасается, что давление не прекратится.



На участке №90, в котором она работала, была два разных председателя. В первом туре эту работу выполняла Мариам Чоладзе, во втором — Шорена Магалуридзе.



В интервью Netgazeti Чоладзе рассказала, что ей было сложно выполнять эту работу и поэтому она ушла с поста председателя комиссии.



По словам Чоладзе, во время первого тура напряжения на участке не было. Она уверяет, что не чувствовала давление со стороны правящей партии и не слышала о подобных случаях. Касательно этого вопроса Чиградзе заявила, что во время первого тура ей не звонили.



Между тем, в беседе с Netgazeti секретарь по связям с общественностью партии «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили, заявил, что знает о пресс-конференции. При этом он отрицал, что со стороны представителей «Мечты» могли иметь место факты угроз и давления.





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