

Гамкрелидзе: До 17 000 доз вакцины AstraZeneka были списаны

01.11.2021 21:10





По заявлению главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, до 17 000 доз вакцины AstraZeneca остались неиспользованными и были списаны.



По словам Гамкрелидзе, спрос на эту вакцину был очень низким.



"Срок действия основных доз AstraZeneca истек в сентябре и конце октября. Особенно это касалось 15 000 доз, полученных в результате донаций. Мы хотели, чтобы AstraZeneca широко использовалась, но, к сожалению, по сравнению с другими вакцинами спрос был очень низким.



В сентябре были просрочены 3 900 доз, в октябре - 13 500 доз, то есть около 17 000 доз остались неиспользованными и были списаны, из них 15 тысяч доз были получены в результате донаций», - заявил Амиран Гамкрелидзе.





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