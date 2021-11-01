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Омбудсмен Украины ждет объяснений Грузии
01.11.2021 22:35
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Грузия в Украине Георгием Закарашвили выразила обеспокоенность по поводу длительного прохождения украинцами процедуры пограничного контроля при въезде в Грузию. Как передает Укринформ, об этом Денисова сообщила в Телеграме.
"Выразила обеспокоенность, что начиная с октября в адрес посольства Украины в Грузии поступают многочисленные обращения граждан Украины относительно длительного прохождения процедуры пограничного контроля при въезде в Грузию и принудительного возвращения на территорию Украины", - заявила Денисова.
Также она сообщила, что испытала это на себе 26 октября во время въезда в Грузию с целью посещения гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при Президенте Украины Михеила Саакашвили.
“Грузинские пограничники только после 40 минут задержки разрешили мне въехать в страну. При этом служба пограничного контроля не давала никаких объяснений и не учитывала наличие у меня дипломатического паспорта”, - сообщила Денисова.
Уполномоченный ВР по правам человека напомнила, что грузинская сторона без объяснений не разрешила въехать в страну гражданам Украины адвокату Евгению Грушовцу, руководителю Офиса Михеила Саакашвили Марии Барабаш, журналистам Дмитрию Гордону и Олесе Бацман. Документы им вернули только в самолете на обратном рейсе в Киев.
"Подчеркнула, что жду объяснения таких действий со стороны Республики Грузия", - заявила Денисова.
Она также сообщила, что во время встречи с грузинским послом обсудили состояние здоровья Саакашвили, который голодает 32-й день. Денисова призвала грузинские власти "оказать ему надлежащую медицинскую помощь и сделать все возможное для соблюдения основополагающего права – права на жизнь".
По словам уполномоченного ВР по правам человека, грузинский посол пообещал донести до руководства Грузии и предоставить соответствующие объяснения относительно поднятых ею вопросов.
27 октября украинского журналиста Дмитрия Гордона после прилета в аэропорт Тбилиси не пустили в Грузию, где он хотел посетить экс-президента этой страны Михеила Саакашвили в тюрьме.
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