

Угулава: Я бы стал голодать вместо Саакашвили

01.11.2021 22:55





"Я бы стал голодать вместо него, ни секунды не задумываясь", - заявил Гиги Угулава в связи с голодовкой третьего президента Грузии.



Политик не исключает, что объявит голодовку в поддержку Михеила Саакашвили.



«Я бы стал голодать вместо него, ни секунды не задумываясь об этом. Я достаточно хорошо знаю Мишу, он не перестанет голодать. Пока у него есть разум, пока он отвечает за свои действия, он не прекратит голодовку.



Я не исключаю, что сам начну голодовку, потому что должна быть продолжительность, Михеил Саакашвили должен в какой-то момент прекратить голодовку. Они способны на убийство, голодовку могут продолжить и другие политические лидеры, пусть в этом будет постоянная эстафета», - заявил Гиги Угулава в эфире «Палитраньюс».



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