

Лидеры более 100 стран договорились остановить вырубку лесов к 2030 году

02.11.2021 10:38





На саммите ООН по изменению климата в Глазго лидеры более 100 стран договорились остановить вырубку лесов к 2030 году. Лидеры договорились, что они выделят в общей сложности 19.2 миллиарда долларов против массового уничтожения зеленых насаждений в масштабе планеты.



Во время саммита лидеры заявили, что будет сделано все для сохранения лесов Бразилии, Канады, России, Индонезии и Конго, где находится 85% зеленого покрова планеты.



Эксперты по защите окружающей среды приветствуют решение лидеров и призывают их выполнить условия достигнутой договоренности.



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