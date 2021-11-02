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Лидеры более 100 стран договорились остановить вырубку лесов к 2030 году
02.11.2021 10:38
На саммите ООН по изменению климата в Глазго лидеры более 100 стран договорились остановить вырубку лесов к 2030 году. Лидеры договорились, что они выделят в общей сложности 19.2 миллиарда долларов против массового уничтожения зеленых насаждений в масштабе планеты.
Во время саммита лидеры заявили, что будет сделано все для сохранения лесов Бразилии, Канады, России, Индонезии и Конго, где находится 85% зеленого покрова планеты.
Эксперты по защите окружающей среды приветствуют решение лидеров и призывают их выполнить условия достигнутой договоренности.
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