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Посольство Великобритании поддерживает оценку ОБСЕ / БДИПЧ о давлении на избирателей в Грузии


02.11.2021   10:40


Посольство Великобритании в Грузии призывает политическое руководство Грузии искоренить недостатки и повысить доверие для разрешения проблем.

Заявление об этом посольство Великобритании распространило в Twitter.

«Великобритания поддерживает оценку ОБСЕ / БДИПЧ о том, что второй тур местных выборов был хорошо администрирован, но давление на избирателей, негативная риторика помешали процессу. Великобритания призывает политическое руководство Грузии искоренить недостатки и повысить доверие для решения проблем», - говорится в заявлении посольства.

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