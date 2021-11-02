

Посольство Великобритании поддерживает оценку ОБСЕ / БДИПЧ о давлении на избирателей в Грузии

02.11.2021 10:40





Посольство Великобритании в Грузии призывает политическое руководство Грузии искоренить недостатки и повысить доверие для разрешения проблем.



Заявление об этом посольство Великобритании распространило в Twitter.



«Великобритания поддерживает оценку ОБСЕ / БДИПЧ о том, что второй тур местных выборов был хорошо администрирован, но давление на избирателей, негативная риторика помешали процессу. Великобритания призывает политическое руководство Грузии искоренить недостатки и повысить доверие для решения проблем», - говорится в заявлении посольства.



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