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НПО призвали «Грузинскую мечту» предпринять шаги к объединению общества
02.11.2021 11:07
Грузинские неправительственные организации отреагировали на выборы в самоуправление совместным заявлением, в котором подчеркнули, что выборы, проведенные с низким демократическим стандартом, могут усилить поляризацию в обществе.
Они призывают «Грузинскую мечту» предпринять конкретные шаги к объединению общества, а не наоборот — к разделению.
31 октября в Грузии прошел второй тур местных выборов, результаты которых оппозиция объявила сфальсифицированными и анонсировала проведение акций протеста в разных регионах в течение этой недели и масштабного митинга в субботу в Тбилиси.
«Очень жаль, что местные выборы, проведенные с низким демократическим стандартом, могут еще больше усилить поляризацию в обществе. В этой ситуации будет трудно поддерживать единство в обществе, и развитие событий может пойти в направлении гражданского противостояния.
Призываем правящую партию изменить существующую политику и вместо разделения общества, сделать конкретные шаги в направлении его объединения. В условиях сохранения существующей политики страна не сможет двигаться вперед и развиваться. Именно в руках правительство сегодня консолидация общества и европейское будущее страны, перспектива которого в условиях существующей политики становится все более туманной», сказано в заявлении.
НПО также пишут, что «в таких условиях становится все труднее с помощью юридических механизмов реагировать на нарушения, допущенные во время выборов, и объективно определить степень их влияния на избирательный процесс».
Они также указывают на то, что нарушения в некоторых муниципалитетах в условиях небольшой разницы голосов между конкурентами, могли повлиять на итоги выборов.
Заявление подписано следующими неправительственными организациями:
Трансперенси Интернешнл-Грузия
Международное общество справедливых выборов и демократии — ISFED
Фонд открытого общества — OSGF
Фонд развития СМИ — MDF
Центр исследований экономической политики — EPRC
Грузинская демократическая инициатива — GDI
Партнерство за права человека — PHR
Сапари
Общество и банки
Центр социальной справедливости
Грузинская ассоциация реформ — GRASS
Зеленая альтернатива
Институт политики Грузии
Центр по правам человека
Центр — Эмпатия
Ассоциация ООН Грузии
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