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В случае выхода из парламента 37 депутатов законодательный орган не сможет принять конституционные изменения
02.11.2021 11:11
Возможность того, что инициированные в парламенте Грузии конституционные изменения не смогут быть приняты возникнет, если законодательный орган покинут 37 депутатов.
Изменения в Конституцию принимаются при наличии кворума 3/4 или не менее 113 голосов. Сейчас в парламент представлен 149 депутатами. Незадолго до выборов были прекращены депутатские полномочия Ники Мелия и фракция «Национальное движение» осталась в составе 31 члена. Если парламент помимо членов фракции «Национальное движение» лишится еще шести депутатов, невозможно будет принять инициированные проекты конституционных изменений, касающиеся избирательной системы и барьера.
С заявлениями об отказе от депутатского мандата выступили члены фракции «Национальное движение» Анна Цитлидзе, Нона Мамулашвили и Леван Варшаломидзе. Ранее заявил о выходе из парламента Мамука Хазарадзе. Так же намерен поступить Зураб Джапаридзе.
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