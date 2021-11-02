

Фракция «Лело - Партнерство для Грузии» поддержит конституционные изменения

02.11.2021 12:25





Несмотря на бойкот парламента, фракция «Лело - Партнерство для Грузии» поддержит конституционные изменения. Об этом журналистам заявила член фракции Саломе Самадашвили.



Как он отметила, другие члены фракции, кроме Мамуки Хазарадзе, отказываться от мандата не намерены.



«Мы считаем, что существуют важные политические вопросы, которые должны быть решены в парламенте Грузии, в том числе мы в ближайшем будущем ждем конституционных изменений, которые фундаментально важны для будущего этой страны, и мы, ясно, используем свои парламентские правомочия для поддержки этих политических изменений. Соответственно, вы знаете решение Мамуки Хазарадзе, и сегодня ни один другой член фракции не принимает решение покинуть парламент. Сегодня мы приняли решение о мотивированном политическом бойкоте, который имеет конкретную цель и предназначение», - сказала Самадашвили.



Напомним, что на пленарном заседании 7 сентября парламент принял в первом чтении запланированные изменения в конституционном законе. Они касаются порядка выборов в парламент и избирательного барьера.









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