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В Грузии арестован оппозиционный кандидат в вице-мэры в Кутаиси
02.11.2021 12:26
Кандидат в вице-мэры в Кутаиси от объединенной оппозиции Имеда Клдиашвили, член партии «Гирчи — Больше свободы» был задержан вчера поздно вечером возле здания СГБ в Кутаиси.
Он протестовал против давления со стороны СГБ на Изу Чиргадзе, члена комиссии 90-го избирательного участка в Кутаиси, которая располагала информацией о фальсификации выборов в Кутаиси.
В знак протеста Клдиашвили в ночь на 1 ноября припарковал машину возле кутаисского СГБ и заблокировал вход в здание.
«Я сознательно совершаю акт гражданского неповиновения, потому что люди в этом здании украли выбор жителей Кутаиси», — объяснил он.
Клдиашвили попросили убрать машину, но он не сделал этого, после чего полицейские вытащили его из машины и арестовали.
Как сообщили Netgazeti в МВД, Имеда Клдиашвили был задержан в административном порядке.
Член комиссии 90-го избирательного участка в Кутаиси Иза Чиргадзе публично заявила, что «Грузинская мечта» вынуждает ее фальсифицировать голоса.
Чиргадзе участвовала в работе избирательной комиссии по квоте «Грузинской мечты».
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