

Мелия объявил о проведении перманентного митинга возле руставской тюрьмы

02.11.2021 12:26





Председатель «Единого национального движения» (ЕНД) оппозиционный кандидат на пост мэра Тбилиси, объявляет о проведении перманентного митинга возле тюрьмы в Рустави, где содержится Михеил Саакашвили.



«Завтра в 17.00 часов в Батуми (у Дома правительства Аджарии) начнется акция протеста, завтра в 18.00 часов соберемся у тюрьмы в Рустави. Сбор будет перманентным и не завершится, пока цель не будет достигнута! Борьба, которая начинается сейчас, закончится победой!» — написал Мелия в Facebook.



Оппозиция не признает результаты выборов в органы местного самоуправления, поскольку считает, что «Грузинская мечта» их сфальсифицировала. Из 64 городов и районов на которых выбирали мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло, в 63 победили кандидаты правящей партии, и только в Цаленджиха победил кандидат от ЕНД.



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