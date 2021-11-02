

Парламентская фракция "Лело" переходит в режим бойкота

02.11.2021 12:28





Фракция «Лело — Партнерство для Грузии» заявляет, что не будет участвовать в пленарных заседаниях парламента до тех пор, пока Михеила Саакашвили не переведут в многопрофильную клинику.



Однако, несмотря на бойкот, фракция примет участие в обсуждении конституционных поправок. Об этом заявили Саломе Самадашвили и Ана Нацвлишвили сегодня, 2 ноября, на брифинге в парламенте.



«Мы осуществляем свое право в соответствии с Конституцией Грузии и Регламентом Грузии заявляем, что не будем участвовать в пленарных заседаниях парламента до тех пор, пока государство и правительство не обеспечат надлежащую защиту здоровья Саакашвили и нейтрализуют все угрозы его жизни.



«Я хочу, чтобы правительство, а также наши международные партнеры восприняли наш политический бойкот как очень серьезное предупреждение о том, что страна находится в сложной ситуации, и потребовали соответствующей реакции как от правительства, так и от наших международных партнеров», — сказала Самадашвили.



При этом, по словам Самадашвили, фракция уже обратилась в парламент по поводу бойкота.



Ее позицию разделяет и другой член фракции Ана Нацвлишвили. По словам правительство нарушило закон, когда Саакашвили не отправили в многопрофильную клинику за пределами тюрьмы, в которой его здоровье подвергается рису:



«Вы знаете, что до сих пор десятки заключенных были переведены в гражданскую клинику в связи с риском для здоровья.



Хочу также подчеркнуть, что мы возлагаем полную ответственность за нахудшие последствия не только на соответствующие официальные лица, но и лично на Бидзину Иванишвили. В этой ситуации ясно, что мы не собираемся продолжать прежнюю парламентскую жизнь», — сказала Нацвлишвили.



Что касается конституционных поправок, Самадашвили пояснил, что, несмотря на бойкот, есть «важные политические вопросы, которые необходимо решить в парламенте Грузии». По словам зампреда фракции, речь идет о принятии изменений в Конституцию, для чего члены фракции воспользуются парламентскими полномочиями.



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