

Премьер Грузии на саммите в Глазго пообщался с Байденом, Меркель, Мишелем

02.11.2021 12:52





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил главу британского правительства Бориса Джонсона и генсека ООН Антониу Гутерриша за организацию саммита по изменению климата.



Подводя итоги своего участия в конференции, Гарибашвили опубликовал фотографии, снятые в Глазго. Рядом с грузинским премьером – мировые лидеры, в том числе президент США Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Европейского совета Шарль Мишель.



«Изменение климата – глобальный вызов, справиться с которым невозможно без совместных усилий. Мы обязаны действовать сообща», – пишет Ираклий Гарибашвили в социальной сети.



Накануне, выступая перед участниками саммита, глава грузинского Кабмина заявил: «Грузия с нетерпением ожидает смелых и масштабных результатов саммита, которые четко продвинут наши коллективные климатические амбиции и помогут нам выйти из пандемии с более экологичными, сильными и безопасными результатами, чем мы когда-либо думали. Будущее поколение надеется на нас, и мы должны сдержать свои обещания».



Первый день климатического саммита COP26 в Глазго завершился совместным заявлением 100 мировых лидеров, пообещавших к 2030 году полностью остановить вырубку лесов на планете и, где это возможно, восстановить лесные массивы. В своих планах они опираются на поддержку государственных и частных фондов, выразивших готовность инвестировать в проект 19 млрд долларов.



Президент США Джо Байден в своем выступлении извинился перед участниками саммита за своего предшественника Дональда Трампа, который за время своего срока в Белом доме вывел США из Парижского соглашения по климату из экономических соображений.



Байден убежден, что борьба с изменениями климата, напротив, открывает огромные экономические перспективы, так как разработка новых технологий гарантирует создание миллионов рабочих мест. При этом никаких конкретных планов в сфере спасения климата американская делегация не представила.



Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил саммиту, что его страна сможет полностью покончить с выбросами парниковых газов к 2070 году, а уже к концу этого десятилетия будет получать половину своей энергии из возобновляемых источников, пишет русская служба Би-би-си.



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