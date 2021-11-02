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НПО призвали «Грузинскую мечту» предпринять шаги к объединению общества


02.11.2021   12:57
Новости-Грузия


Грузинские неправительственные организации отреагировали на выборы в самоуправление совместным заявлением, в котором подчеркнули, что выборы, проведенные с низким демократическим стандартом, могут усилить поляризацию в обществе.

Они призывают «Грузинскую мечту» предпринять конкретные шаги к объединению общества, а не наоборот — к разделению.

31 октября в Грузии прошел второй тур местных выборов, результаты которых оппозиция объявила сфальсифицированными и анонсировала проведение акций протеста в разных регионах в течение этой недели и масштабного митинга в субботу в Тбилиси.

«Очень жаль, что местные выборы, проведенные с низким демократическим стандартом, могут еще больше усилить поляризацию в обществе. В этой ситуации будет трудно поддерживать единство в обществе, и развитие событий может пойти в направлении гражданского противостояния.

Призываем правящую партию изменить существующую политику и вместо разделения общества, сделать конкретные шаги в направлении его объединения. В условиях сохранения существующей политики страна не сможет двигаться вперед и развиваться. Именно в руках правительство сегодня консолидация общества и европейское будущее страны, перспектива которого в условиях существующей политики становится все более туманной», сказано в заявлении.

НПО также пишут, что «в таких условиях становится все труднее с помощью юридических механизмов реагировать на нарушения, допущенные во время выборов, и объективно определить степень их влияния на избирательный процесс».

Они также указывают на то, что нарушения в некоторых муниципалитетах в условиях небольшой разницы голосов между конкурентами, могли повлиять на итоги выборов.

Заявление подписано следующими неправительственными организациями:

Трансперенси Интернешнл-Грузия

Международное общество справедливых выборов и демократии — ISFED

Фонд открытого общества — OSGF

Фонд развития СМИ — MDF

Центр исследований экономической политики — EPRC

Грузинская демократическая инициатива — GDI

Партнерство за права человека — PHR

Сапари

Общество и банки

Центр социальной справедливости

Грузинская ассоциация реформ — GRASS

Зеленая альтернатива

Институт политики Грузии

Центр по правам человека

Центр — Эмпатия

Ассоциация ООН Грузии

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