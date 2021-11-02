

НПО призвали «Грузинскую мечту» предпринять шаги к объединению общества

02.11.2021 12:57

Новости-Грузия



Грузинские неправительственные организации отреагировали на выборы в самоуправление совместным заявлением, в котором подчеркнули, что выборы, проведенные с низким демократическим стандартом, могут усилить поляризацию в обществе.



Они призывают «Грузинскую мечту» предпринять конкретные шаги к объединению общества, а не наоборот — к разделению.



31 октября в Грузии прошел второй тур местных выборов, результаты которых оппозиция объявила сфальсифицированными и анонсировала проведение акций протеста в разных регионах в течение этой недели и масштабного митинга в субботу в Тбилиси.



«Очень жаль, что местные выборы, проведенные с низким демократическим стандартом, могут еще больше усилить поляризацию в обществе. В этой ситуации будет трудно поддерживать единство в обществе, и развитие событий может пойти в направлении гражданского противостояния.



Призываем правящую партию изменить существующую политику и вместо разделения общества, сделать конкретные шаги в направлении его объединения. В условиях сохранения существующей политики страна не сможет двигаться вперед и развиваться. Именно в руках правительство сегодня консолидация общества и европейское будущее страны, перспектива которого в условиях существующей политики становится все более туманной», сказано в заявлении.



НПО также пишут, что «в таких условиях становится все труднее с помощью юридических механизмов реагировать на нарушения, допущенные во время выборов, и объективно определить степень их влияния на избирательный процесс».



Они также указывают на то, что нарушения в некоторых муниципалитетах в условиях небольшой разницы голосов между конкурентами, могли повлиять на итоги выборов.



Заявление подписано следующими неправительственными организациями:



Трансперенси Интернешнл-Грузия



Международное общество справедливых выборов и демократии — ISFED



Фонд открытого общества — OSGF



Фонд развития СМИ — MDF



Центр исследований экономической политики — EPRC



Грузинская демократическая инициатива — GDI



Партнерство за права человека — PHR



Сапари



Общество и банки



Центр социальной справедливости



Грузинская ассоциация реформ — GRASS



Зеленая альтернатива



Институт политики Грузии



Центр по правам человека



Центр — Эмпатия



Ассоциация ООН Грузии



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