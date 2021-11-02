

ЦИК: В части выборов мэра пересчитаны результаты 194 участков и в 172 случаях итоги остались без изменений

02.11.2021 13:02





На данный момент в части выборов мэра всего пересчитаны результаты 194 избирательных участков, откуда в 172 случаях итоги остались без изменений, а в части выборов мажоритарных депутатов пересчитаны результаты 33 избирательных участков, откуда в 27 случаях итоги осталось без изменений, - об этом заявил на брифинге председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.



По его словам, после второго тура были подсчитаны результаты всего на 201 избирательном участке.



«На некоторых избирательных участках данные немного изменились, однако это не повлияло на результаты выборов. Процесс пересчета еще раз подтвердил, что главная цель администрации - прозрачность избирательного процесса… Хочу отметить, что в части выборов мэра всего пересчитаны результаты 194 избирательных участков, откуда в 172 случаях результаты остались без изменений, в общем итоге у кандидатов в мэры убавился 31 голос и добавилось 53 голоса. Что касается выборов мажоритарных депутатов - были пересчитаны результаты 33 избирательных участков, из которых в 27 случаях результаты остались неизменными, а в общем итоге у мажоритарных кандидатов убавилось 7 голосов и добавилось 5 голосов», - сообщил Каландаришвили.



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