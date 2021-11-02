

ЕНД анонсирует проведение протестной акции в Зугдиди

02.11.2021 14:29





В среду, 3 ноября, в 20:00 часов «Единое Национальное движение» проведет очередную акцию протеста в Зугдиди.



Лидер зугдидского офиса «Нацдвижения» Ана Цитлидзе, которая вчера отказалась от депутатского мандата заявила, что митинг состоится перед офисом партии, у здания Дворца Шахмат.



Цитлидзе призвала избирателей оппозиции со всего Самегрело прийти на митинг и опротестовать «фальсификацию выборов и прибывание Михеила Саакашвили в заключении».



Ранее лидер ЕНД Ника Мелия объявил, что со вторника, 2 ноября, в городах Грузии начнутся масштабные протестные митинги. Первый митинг состоится 2 ноября в Батуми.



В Зугдиди, согласно официальным результатам ЦИК, на выборах победил кандидат от «Грузинской мечты» Мамука Цоцерия, который в настоящее время председательствует в горсовете. Его соперником на выбрах был кандидат от ЕНД Анзор Мелия (врач, отец лидера ЕНД Ники Мелия). Цоцерия набрал 51,6%, Анзор Мелия — 48,4%.



Оппозиция не признает результаты выборов в органы местного самоуправления.



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