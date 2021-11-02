|
|
|
Саакашвили: в случае моего освобождения будут назначены внеочередные выборы
02.11.2021 14:31
Сейчас нам нужно широкое общественное единство. Каждый стойкий, несломленный человек имеет большое значение и цену золота. Наша сила сейчас в единстве, а рецепт победы - в многочисленности и неутомимости, - об этом говорится в письме третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, с которым ознакомил журналистов его адвокат Дмитрий Садзаглишвили после встречи с подзащитным.
Как пишет Михеил Саакашвили, в условиях его освобождения из тюрьмы он добьется назначения досрочных выборов максимум через 10 дней.
«…Теперь обязательно будет нашествие разных экспертов и политиканов с одним лозунгом, что дальнейшая уличная борьба не имеет смысла, все равно ничего не выйдет. Во-первых, на свободе находятся закаленные в борьбе лидеры, особенно Ника Мелия, а также несколько решительных лидеров, региональные лидеры, очень разумные и боеспособные лидеры из разных партий, включая молодое поколение. Также в условиях моего освобождения из тюрьмы, я даю вам слово, максимум через 10 дней мы добьемся назначения внеочередных выборов и положим Иванишвили на лопатки. Сейчас нам нужно широкое общественное единство. Каждый стойкий, несломленный человек имеет большое значение и цену золота. Наша сила сейчас в единстве, а рецепт победы в многочисленности и неутомимости», - говорится в письме Саакашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна