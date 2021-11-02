

Саакашвили: в случае моего освобождения будут назначены внеочередные выборы

02.11.2021 14:31





Сейчас нам нужно широкое общественное единство. Каждый стойкий, несломленный человек имеет большое значение и цену золота. Наша сила сейчас в единстве, а рецепт победы - в многочисленности и неутомимости, - об этом говорится в письме третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, с которым ознакомил журналистов его адвокат Дмитрий Садзаглишвили после встречи с подзащитным.



Как пишет Михеил Саакашвили, в условиях его освобождения из тюрьмы он добьется назначения досрочных выборов максимум через 10 дней.



«…Теперь обязательно будет нашествие разных экспертов и политиканов с одним лозунгом, что дальнейшая уличная борьба не имеет смысла, все равно ничего не выйдет. Во-первых, на свободе находятся закаленные в борьбе лидеры, особенно Ника Мелия, а также несколько решительных лидеров, региональные лидеры, очень разумные и боеспособные лидеры из разных партий, включая молодое поколение. Также в условиях моего освобождения из тюрьмы, я даю вам слово, максимум через 10 дней мы добьемся назначения внеочередных выборов и положим Иванишвили на лопатки. Сейчас нам нужно широкое общественное единство. Каждый стойкий, несломленный человек имеет большое значение и цену золота. Наша сила сейчас в единстве, а рецепт победы в многочисленности и неутомимости», - говорится в письме Саакашвили.









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