

Анна Долидзе предлагает оппозиционным партиям план действий - «народный импичмент»

02.11.2021 14:40





Лидер партии «Для народа» Ана Долидзе предлагает оппозиционным партиям план действий «народный импичмент», посредством которого, используя закон о самоуправлении, оппозиция может поставить вопроса об импичменте мэру в тех районах, где ею получено большинство в сакребуло.



По словам Анны Долидзе, выборы в органы самоуправления 2021 года не проводились в свободной и справедливой среде. По ее словам, «Грузинская мечта» продолжает использовать проблемы населения для получения желаемых результатов на выборах.



«…Используя законодательство о самоуправлении, в тех районах, где оппозиция имеет большинство в сакребуло, и это районы - Батуми, Рустави, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцку, оппозиционное большинство имеет возможность поднять вопрос об импичменте мэру в соответствии с законом.



Также, если сакребуло этого не сделает, 20% населения имеют возможность поставить вопрос об импичменте мэру. В конечном итоге процессы импичмента, сбор подписей в связи с этим, решение сакребуло подадут сигнал властям и международному сообществу, что подобное поведение, откровенная кража выборов недопустимы, что более половины населения страны настроены оппозиционно, и что ситуация созрела для досрочных выборов», - заявила Анна Долидзе.









• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





