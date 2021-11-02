

Самнидзе: Я не согласна с моими коллегами, которые говорят об отказе от мандатов

02.11.2021 14:59





«Это не парламент «Грузинской мечты», страна «Грузинской мечты», это парламент Грузии и да, у вас есть оппоненты. Но вы не воспринимаете их как оппонентов, вы воспринимаете их как врагов, так как у нас другая позиция, чем у вас, мы совершенно по-другому смотрим на развитие страны», — заявила лидер «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе на пленарном заседании осенней сессии.



Хатуна Самнидзе осудила «Грузинскую мечту» и отметила, что люди находятся в недопонимании ситуации в связи с Михеилом Саакашвили.



«То, что вы сохранили власть с разницей в несколько процентов не означает убедительной победы. Так много людей пребывают в недопонимании, неразберихе, что происходит с третьим президентом, находящимся в заключении», — заявила Хатуна Самнидзе.



По её словам, она не согласна с коллегами, которые решили покинуть парламент. Самнидзе считает, что прямо сейчас они не должны покидать поле боя.



«Я не согласна с моими коллегами, которые говорят об отказе от депутатских мандатов, бойкоте, потому что сейчас не время отступать и покидать поле боя. Находиться здесь очень трудно, потому что я точно знаю, какие ярлыки пришили всем тем людям, которые здесь сидят и представляют оппозицию, потому что в этой стране процветает радикализм. Поляризация так не закончится, как вы делаете сейчас, поляризация закончится сотрудничеством, диалогом», — сказала Хатуна Самнидзе.



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