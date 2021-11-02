

Мелия: На данном этапе вопрос об отказе от мандата депутата для меня закры

02.11.2021 15:01





По заявлению председателя «Единого национального движения» Ника Мелия, на данном этапе вопрос об отказе от депутатского мандата закрыт.



По его словам, рано или поздно все покинут парламент, но на сегодняшний день для него этот вопрос неважен.



«Это не имеет ничего общего с тем, чтобы выдвинуть это сейчас на первый, независимо от того, откажутся ли члены парламента от своих мандатов сегодня, завтра или послезавтра. Рано или поздно все уйдут, но сейчас это неважно. Сейчас мы направляемся в разные города, для меня этот вопрос закрыт, для меня парламента как такового не существует. Формально лежит ли мандат все еще в чьем-то кармане, какое это имеет значение?», — заявил Ника Мелия.



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