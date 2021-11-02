

Михаил Саакашвили обращается к своим сторонникам

02.11.2021 15:03





«В условиях моего освобождения из тюрьмы, даю вам слово, что мы добьемся досрочных выборов максимум за 10 дней», — говорится в письме бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, которое его адвокат Дмитрий Садзаглишвили зачитал журналистам перед пенитенциарным учреждением №12 в Рустави.



По словам Михеила Саакашвили, грузинский народ выиграл выборы во всех городах, а Иванишвили отобрал у него победу.



По словам экс-президента, необходимо выражать протест по всей стране.



«На свободе находятся хорошо подготовленные для борьбы лидеры, особенно Ника Мелия, а также некоторые очень смелые лидеры, региональные лидеры, очень разумные и боеспособные лидеры из разных партий, включая молодое поколение.



Во-вторых, в условиях моего выхода из тюрьмы, я даю вам слово, что максимум через 10 дней мы назначим внеочередные выборы и положим Иванишвили на лопатки. Сейчас нам нужно широкое общественное единство, каждый несломленный человек имеет большое значение. Наша сила сейчас в единстве, а рецепт победы — в многочисленности и неустанности», — отмечается в письме.



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