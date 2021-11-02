|
|
|
Михаил Саакашвили обращается к своим сторонникам
02.11.2021 15:03
«В условиях моего освобождения из тюрьмы, даю вам слово, что мы добьемся досрочных выборов максимум за 10 дней», — говорится в письме бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, которое его адвокат Дмитрий Садзаглишвили зачитал журналистам перед пенитенциарным учреждением №12 в Рустави.
По словам Михеила Саакашвили, грузинский народ выиграл выборы во всех городах, а Иванишвили отобрал у него победу.
По словам экс-президента, необходимо выражать протест по всей стране.
«На свободе находятся хорошо подготовленные для борьбы лидеры, особенно Ника Мелия, а также некоторые очень смелые лидеры, региональные лидеры, очень разумные и боеспособные лидеры из разных партий, включая молодое поколение.
Во-вторых, в условиях моего выхода из тюрьмы, я даю вам слово, что максимум через 10 дней мы назначим внеочередные выборы и положим Иванишвили на лопатки. Сейчас нам нужно широкое общественное единство, каждый несломленный человек имеет большое значение. Наша сила сейчас в единстве, а рецепт победы — в многочисленности и неустанности», — отмечается в письме.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна