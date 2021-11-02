

Кобахидзе: Тех, кто мыслит государственно, мы призываем участвовать в политических дебатах

02.11.2021 15:20





«Выборы в органы местного самоуправления завершились, и политическая повестка дня должна измениться. Тех, кто мыслит государственно, мы призываем участвовать в политических дебатах, главное место дебатов — парламент Грузии», — заявил Первому каналу Грузии лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе.



По его словам, те, кто действует в интересах государства, учтут их призыв.



«Те, кто действует в интересах государства, прислушаются к нашему призыву. Нам нужны должные дискуссии, чтобы вместе развивать страну, нуждающуюся в прогрессе. Парламент играет в этом определяющую роль, поэтому мы призываем всех принять участие в парламентских дебатах», — сказал Ираклий Кобахидзе.



По его словам, если заявления членов «Национального движения» об уходе из парламента поступят в законодательный орган, их требования будут удовлетворены.



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