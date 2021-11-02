

Глава фракции «Группа реформ» считает, что оппозиция должна продолжить парламентскую деятельность

02.11.2021 15:28





Председатель парламентской фракции «Группа реформ» Хатуна Самнидзе считает, что оппозиция должна продолжить свою парламентскую деятельность. Это заявление она сделала после того как парламентская фракция «Лело — Партнерство для Грузии» объявила бойкот.



По словам Самнидзе, их фракция также требует перевода Михеила Саакашвили в мультифункциональную клинику, однако, по их мнению решение проблемы состоит не в том, чтобы бойкотировать работу парламента и отказываться от мандатов.



Как объяснила политик, это создает «очень комфортную ситуацию» для «Грузинской мечты».



«Это создает очень комфортную ситуацию для «Грузинской мечты». Мы, оппозиционные депутаты, должны создать им очень сложные условия, чтобы они не осмелились делать наглые заявления, которые мы слышим в ежедневном режиме.



В то же время очень важно, чтобы в момент нашей борьбы, добиться досрочных выборов и что бы у нас была полностью пропорционально система с низким порогом, за что «Грузинская мечта» взяла на себя обязательство, и эти конституционные изменения уже приняты в одном чтении в парламенте. Если мы не примем эти изменения, и причиной этого будут оппозиционные партии, то система останется на уровне 120/30, так что «Мечта» гарантированно останется у власти», — сказала Самнидзе.



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