

Хабеишвили: Вопрос о входе или не входе в сакребуло даже не рассматривается, наше представительство будет в сакребуло

02.11.2021 15:39





Неработоспособность наших районных организаций в сакребуло даже не рассматривается. Несмотря на то, что выборы были украдены, «Национальное движение» имеет большинство во многих городах, — об этом заявил член «Национального движения» Леван Хабеишвили.



По его словам, вопрос о входе или не входе в сакребуло даже не рассматривается.



«Конечно, наше представительство будет представлено в сакребуло, особенно там, где «Грузинская мечта» не имеет большинства, несмотря на физически фальсифицированные выборы. Что касается парламентской фракции «Национальное движение» и ее мандатов, то «Национальное движение» примет решение в ближайшее время. Призыв Михеила Саакашвили, который находится в плену и голодает, для нас невообразим, и естественно, что я разделяю его позицию. Я готов оставить этот мандат, потому что он никогда не был важен. Могу подтвердить, что фракция в парламенте не будет продолжать работать. Национальное движение не будет представлено в парламенте русской мечты «Грузинской мечты». У партии будет командное, единое решение, партия будет единой, как и в других решениях бюрократически, процессуально, юридически, как будет это дальше, партия сделает заявление об этом», — заявил Хабеишвили.



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