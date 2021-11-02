

Кобахидзе: У нас нет никаких обязательств принимать какое-либо конституционное изменение

02.11.2021 16:12





У нас нет никаких обязательств принимать какое-либо конституционное изменение - в этом изменении для страны нет никакой необходимости, установлена ​​пропорциональная система с 5-процентным барьером, которая легитимна и будет задействована с 2024 года, - об этом заявил журналистам председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



По его словам, обсуждение в связи с изменениями продолжится.



«Парламент обсудит эту тему, и то или иное решение будет принято на основании обсуждения с учетом всего. В первую очередь, парламент примет решение, исходя из того, что нужно стране. Если не будет конституционного большинства, естественно, мы не сможем принять конституционные изменения, но это не является обязательным вопросом для демократического развития нашей страны. Сегодня у нас есть демократическая конституция, где установлена пропорциональная избирательная система с 5-процентным демократическим барьером. Конечно, мы продолжим обсуждать снижение барьера, но если в конституции ничего не изменится, это не нанесет никакого ущерба демократическому развитию, даже может быть лучше для демократического развития, так как пропорциональная система с 5-процентным барьером абсолютно легитимна и демократична. У нас нет никаких обязательств принимать какое-либо конституционное изменение. В этом изменении для страны нет никакой необходимости, так как сегодня установлена ​​полностью пропорциональная избирательная система с 5-процентным барьером. Установлена легитимная и правильная система, которая будет задействована с 2024 года. У нас было обсуждение о целесообразности снижения барьера, и парламент примет об этом свое решение», - заявил Кобахидзе.



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