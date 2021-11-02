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Саакашвили: После решения тактических задач все обязательно сдадут мандаты
02.11.2021 18:27
По заявлению бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, после решения тактических задач все обязательно сдадут мандаты. Как говорится в очередном послании Михеила Саакашвили, практически все готовы сейчас же выйти из парламента и отказаться от мандата, этот патриотический подход его очень радует, «но здесь же возникают конкретные вопросы».
«Чтобы войти ко мне в тюрьму и для постоянного контакта нужен парламентский мандат. Я уверен, что поднимется такая волна, которая вынудит Иванишвили назначить внеочередные парламентские выборы, но для этого, для конституционного голосования, в конкретный момент необходимо нахождение в парламенте наших представителей, оснащенных мандатом народа. Поэтому бойкот остается в силе и они не будут участвовать в текущей парламентской деятельности, оставят «Грузинскую мечту» в одиночестве. Я также приветствую бойкот со стороны «Лело».
После решения тактических задач мы все обязательно сдадим мандаты и перейдем к мандатам нового, демократического и коалиционного парламента, который обязательно будет защитником интересов граждан.
Грузинский народ уже убедительно нанес поражение Иванишвили. Мы должны оформить эту победу народу и именно для этого необходимо предпринять тактически верные и морально правильные шаги.
Главная задача – высокая включенность множества граждан в перманентные акции в разных локациях, полное игнорирование нытья и пессимизма и мое освобождение, чтобы я мог полноценно включиться в борьбу.
Единство и еще раз единство, многообразное единство для Грузии!», - говорится в послании Михеила Саакашвили.
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