

Херхеулидзе: В случае отказа от мандатов Саакашвили видит риск, что коммуникация с товарищами по команде будет ограничена

02.11.2021 18:31





Как пояснила член «Национального движения» Эка Херхеулидзе, в случае отказа от депутатских мандатов Михеил Саакашвили видит риск того, что коммуникация с товарищами по команде будет ограничена.



Как заявила журналистам Эка Херхеулидзе после посещения Саакашвили, о бойкоте парламента он думает также, как в зафиксированной вчера позиции.



«Что касается его позиции по текущим событиям, в связи с бойкотом парламента, то он также считает, что его вчерашняя позиция верна, что будет хорошо морально и в правовом плане, если фракция «Национальное движение» покинет парламент. Но он считает важными две детали, то, что я сегодня была у него, это возможно только лишь потому, что у меня есть депутатский мандат. Эта возможность полностью умирает, и он видит в этом очень большой риск, когда это полностью оборвет его пути коммуникации с товарищами по команде. Также второй – в связи с голосованием по конституционным изменениям. Это, повторяю его слова прямо, долг перед грузинским народом, и мы должны перенести эти дни. Исходя из этого, то, что мы остаемся в режиме бойкота и не будем принимать участие ни в парламентской, ни в комитетской работе, так и будет. Саакашвили также поблагодарил фракцию «Лело», поскольку слышал высказанную утром позицию относительно бойкота, и сказал, что это правильные и оправданные шаги в отношении того, что делает власть.



Так что еще раз конкретизирую и повторю, что Саакашвили на той же позиции в отношении бойкота, но эти два фактора, это экзистенциальные факторы, в ходе текущих перипетий, нужно удовлетворить и он считает, что пока не будет конституционного голосования, нам нужно воздержаться от отказа от мандатов», - заявила Херхеулидзе



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