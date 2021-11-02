

В Батуми у дома правительства Аджарии проходит акция протеста

02.11.2021 18:31





2 ноября в 17:00 часов у дома правительства Аджарии в Батуми началась акция протеста оппозиции. Организатором выступило «Единое национальное движение».



В Батуми находится лидер партии Ника Мелия. Акция проходит под лозунгами «нет сфальсифицированным выборам» и «свободу Мише [Саакашвили]». На месте мобилизована полиция.



Ранее оппозиция анонсировала проведение акций протеста в маштабах всей страны. Заключительная акция пройдет в Тбилиси.



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