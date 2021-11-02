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Саакашвили: Впереди поствыборная революция
02.11.2021 18:37
На Facebook-странице экс-президента Грузии Михеила Саакашвили появилось заявление по второму туру выборов. По его словам, в Грузии произошла избирательная революция.
«30-го в Грузии произошла избирательная революция — люди победили авторитаризм у урн для голосования. Впереди поствыборная революция, которая оформит итоги революции избирательной!», — говорится в заявлении.
Напомним, что по официальным итогам второго тура выборов правящая партия победила на выборах мэра во всех крупных городах и в 19 из 20 муниципалитетов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными и не признает их итоги.
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