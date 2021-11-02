

Саакашвили: Впереди поствыборная революция

02.11.2021 18:37





На Facebook-странице экс-президента Грузии Михеила Саакашвили появилось заявление по второму туру выборов. По его словам, в Грузии произошла избирательная революция.



«30-го в Грузии произошла избирательная революция — люди победили авторитаризм у урн для голосования. Впереди поствыборная революция, которая оформит итоги революции избирательной!», — говорится в заявлении.



Напомним, что по официальным итогам второго тура выборов правящая партия победила на выборах мэра во всех крупных городах и в 19 из 20 муниципалитетов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными и не признает их итоги.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





