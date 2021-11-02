

Министр обороны Грузии находится с официальным визитом в Армении

02.11.2021 18:42





Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе находится с официальным визитом в Армении.



По информации Минобороны Грузии, Джуаншера Бурчуладзе принимает министр обороны Армении Аршак Карапетян. После официальной церемонии встречи министры обороны Грузии и Армении обсудили текущее и будущее сотрудничество в сфере обороны между двумя странами на очной двусторонней встрече. Стороны подчеркнули важность добрососедских, дружеских отношений, а также мира и стабильности в регионе.



На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере обороны между соседними странами по различным направлениям: военного образования, военной медицины, многонациональных учений и укрепления этих связей.



В рамках официального визита, министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





