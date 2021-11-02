|
|
|
Министр обороны Грузии находится с официальным визитом в Армении
02.11.2021 18:42
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе находится с официальным визитом в Армении.
По информации Минобороны Грузии, Джуаншера Бурчуладзе принимает министр обороны Армении Аршак Карапетян. После официальной церемонии встречи министры обороны Грузии и Армении обсудили текущее и будущее сотрудничество в сфере обороны между двумя странами на очной двусторонней встрече. Стороны подчеркнули важность добрососедских, дружеских отношений, а также мира и стабильности в регионе.
На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере обороны между соседними странами по различным направлениям: военного образования, военной медицины, многонациональных учений и укрепления этих связей.
В рамках официального визита, министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна