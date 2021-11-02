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Зампомощника госсекретаря США посетит Грузию, Армению и Азербайджан
02.11.2021 19:40
Новоназначенная заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Эрика Олсон посетит Армению, Азербайджан и Грузию для развития регионального сотрудничества и обсуждения двусторонних вопросов.
Как сообщает посольство США в Армении, во время пребывания в Ереване Эрика Олсон со 2-го по 4 ноября примет участие в конференции глав миссий США в регионе Южного Кавказа.
В конференции принимают участие посол США в Армении Линн Трейси, посол США в Грузии Келли Дегнан, посол США в Азербайджане Ли Литценбергер, главный советник по переговорам по Кавказу Эндрю Шофер, заместитель директора Вашингтонского офиса USAID Александр Соколовский.
Помимо обсуждений, участники конференции проведут встречи с представителями правительства Армении и гражданского общества.
Предыдущие конференции глав миссий США в регионе Южного Кавказа проходили в Баку в 2019 году и в Тбилиси в 2018 году.
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