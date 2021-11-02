

Мелия: Освобождение третьего президента - это не просто наше желание, это обязательство

02.11.2021 19:59





Освобождение третьего президента - это не просто наше желание, это обязательство. Я клянусь перед вами, что буду до последнего вздоха бороться за его освобождение, как бы дорого мне это не обошлось, - заявил лидер «Национального движения» Ника Мелия на акции оппозиции в Батуми.



Как отметил Мелия, даже если это будет стоить ему жизни, он вместе со сторонниками спасет жизнь и здоровье Михеила Саакашвили.



«…Вопрос, который слышен - продолжается ли единство коалиции? Да, коалиционное единство не только продолжается, но и расширится, потому что это не было нашим предвыборным ходом и планом. Я убежден, что в будущем у этой страны должно быть коалиционное правление. Это возможность, чтобы страна раз и навсегда отказалась от советского прошлого и продолжила движение к европейской семье. Так думают все здравомыслящие люди, кроме команды Бидзины Иванишвили», - сказал Мелия.



По его словам, оппозиция намерена вернуть украденные выборы мирным и ненасильственным путем.



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