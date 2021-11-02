

Мелия: Да, мы намерены идти к акциям протеста, широкомасштабные акции не прекратятся, пока не победит правда

02.11.2021 20:00





Хотят превратить это государство в Беларусь? Да, мы намерены идти к акциям протеста, широкомасштабные акции не прекратятся до тех пор, пока правда не победит в ближайшее время, - об этом заявил председатель «Национального движения» Ника Мелия во время выступления на акции в Батуми.



По заявлению Мелия, сейчас начинается борьба до победы и отступления ни в коем случае не будет, потому что выборы украдены насилием и другими недостойными методами.



«Да, мы намерены идти к акциям протеста, широкомасштабные акции не прекратятся до тех пор, пока правда не победит в ближайшее время. Мы не хотим, чтобы у нас возник вопрос друг к другу и в будущем наши внуки задавали нам вопросы - где был тот момент, когда вы не действовали и узаконили болото? Мы ответим на эти вопросы в ближайшее время», - сказал Ника Мелия.



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