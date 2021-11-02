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У руставской тюрьмы проходит акция с требованием освобождения Саакашвили


02.11.2021   20:10


У руставской тюрьмы проходит акция протеста. Её участники требуют освобождения Михеила Саакашвили, заключенного в этом учреждении.

Параллельно акция проходит и в Батуми. Там граждане протестуют против «фальсификации выборов» и также требуют освободить Саакашвили.

На месте находится часть лидеров «Единого национального движения» и политик Губаз Саникидзе. С речью выступила телеведущая Нанука Жоржолиани. По её словам, с завтрашнего дня акции у руставской тюрьмы будут проходить ежедневно.

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