

Карл Харцель: Назначения двух членов Высшего совета юстиции были поспешными

02.11.2021 20:22





Посол ЕС в Грузии Карл Харцель распространил заявление в связи с назначением двух членов Высшего совета юстиции.



По словам дипломата, назначения были поспешными, непрозрачными и неконкурентными.



Вместе с тем, ЕС призывает власти Грузии выполнить свои обязательства, связанные с реформами, в том числе в интересах граждан Грузии в сфере правосудия, а также для будущих отношений Грузии с ЕС.



«31 октября Конференция судей Грузии избрала двух новых членов Высшего совета юстиции. Эти назначения произошли на второй день после выборов в органы местного самоуправления.



Две женщины, работавшие на данных должностях, неожиданно покинули свои посты до истечения срока своих полномочий. Объявление кандидатов до назначения также не произошло.



Назначения были поспешными, непрозрачными и неконкурентными. Соответственно, они противоречат обязательствам Грузии по повышению независимости, подотчетности, качества и доверия к судебной системе в соответствии с Соглашением об ассоциировании ЕС - Грузия.





Эти события еще раз доказывают, что начало амбициозного процесса судебной реформы с широким, инклюзивным и участием каждой партии является срочной необходимостью, и что политические партии Грузии взяли на себя это обязательство.



ЕС еще раз призывает выполнить свои обязательства, связанные с реформами, в том числе в интересах граждан Грузии в сфере правосудия, а также для будущих отношений Грузии с ЕС.



Евросоюз еще раз подчеркивает: несмотря на то, что он по-прежнему привержен поддержке реформ в Грузии в соответствии с Соглашением об ассоциировании между ЕС и Грузией, помощь ЕС будет по-прежнему зависеть от прогресса, достигнутого в реализации основных реформ», - говорится в заявлении посла ЕС в Грузии.



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