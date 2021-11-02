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NCDC откликнулся на очередной миф о вакцине против COVID-19
02.11.2021 22:18
Национальный центр по контролю заболеваний откликнулся на очередной миф насчет вакцины против коронавируса и обращается к гражданам в соцсети:
«Возможно, на нас обидятся антиваксеры, но должны вам сказать, что после вакцинации в организм не может попасть чип, вы также не сможете поймать сеть 5G или блютуз.
Вакцина - результат труда науки, которая может спасти человеческие жизни. Сегодня мы все прививаемся для того, чтобы избежать госпитализации, тяжелого течения болезни и смерти», - говорится в заявлении NCDC.
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