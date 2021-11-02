Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

NCDC откликнулся на очередной миф о вакцине против COVID-19


02.11.2021   22:18


Национальный центр по контролю заболеваний откликнулся на очередной миф насчет вакцины против коронавируса и обращается к гражданам в соцсети:

«Возможно, на нас обидятся антиваксеры, но должны вам сказать, что после вакцинации в организм не может попасть чип, вы также не сможете поймать сеть 5G или блютуз.

Вакцина - результат труда науки, которая может спасти человеческие жизни. Сегодня мы все прививаемся для того, чтобы избежать госпитализации, тяжелого течения болезни и смерти», - говорится в заявлении NCDC.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна