

Посольство США в Грузии критикует решение об избрании членов Высшего совета юстиции

03.11.2021 10:50







2 НОЯБРЯ, 2021 | ДАТО КОКОШВИЛИ

Посольство США в Грузии критикует решение об избрании членов Высшего совета юстиции

Посольство США выступило с заявлением в связи с избранием двух новых членов Совета юстиции Грузии. В дипведомстве заявляют, что этот процесс «не был ни конкурентным, ни прозрачным».



«31 октября, когда страна была сосредоточена на муниципальных выборах, судебная власть выбрала двух новых членов в Высший совет юстиции, заменив двух действующих членов, после ранее необъявленной досрочной отставке.



Процесс не был ни конкурентным, ни прозрачным. На каждую вакансию был предложен один кандидат. О планах занять места, оставшиеся открытыми из-за досрочной отставки, не было почти никаких предварительных уведомлений. Не было возможности для консультаций или участия широкого круга квалифицированных кандидатов, а также для конструктивного участия соответствующих собеседников и гражданского общества», — говорится в заявлении.



В посольстве США называют «разочаровывающим» тот факт, что судебная власть «упустила возможность продемонстрировать прозрачность» и снова не смогла избрать своих представителей посредством конкурентного и демократического избирательного процесса.



«Соединенные Штаты долгое время стремились создать потенциал квалифицированных и преданных своему делу судей, призывая к реформам, которые позволили бы привлечь к ответственности судей, подрывающих легитимность судебной системы.



Это включает внесение поправок в законодательство, с целью избежать корпоративизма и защитить принципы демократии, равенства и соблюдения верховенства закона.



Руководители судебных органов утверждают, что судебные органы несправедливо критикуют за отсутствие прозрачных и основанных на заслугах назначений, повышений и перемещений. Тем не менее, когда Конференция судей спешит с принятием важных решений без конкуренции или прозрачности, это демонстрирует нежелание проводить реформы, которые повысят прозрачность, подотчетность и общественное доверие к процессу назначения, кандидатам и Высшему совету юстиции. Многие квалифицированные члены судебной системы, которые были исключены из процесса из-за закрытой системы, заслуживают большего.



Этичная судебная система является основой приверженности страны принципу верховенства закона. Независимая и профессиональная судебная система, которой доверяют и которая служит людям, имеет важное значение для обеспечения справедливого роста и привлечения инвестиций для грузинского и иностранного бизнеса», — указано в заявлении.



В нем также отмечено, что Соединенные Штаты будут продолжать отстаивать и поддерживать реформы, которые повысят подотчетность, профессионализм и прозрачность, чтобы помочь Грузии достичь системы правосудия, которой заслуживает ее народ, и которая имеет основополагающее значение для избранного Грузией пути евроатлантической интеграции.



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