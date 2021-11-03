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Давид Залкалиани поздравил дипломатов с Днем грузинской дипломатии
03.11.2021 10:57
Вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани поздравил дипломатов с Днем грузинской дипломатии и отметил, что сотни профессионалов и патриотов страны служат грузинской дипломатии в 73 странах мира.
Вице-премьер подчеркнул, что это эти люди ежедневно неустанно трудится для продвижения и успеха Грузии на международной арене - будь то поддержка территориальной целостности и суверенитета Грузии, интеграция страны в европейские и евроатлантические структуры, укрепление положительного имиджа Грузии в мире, популяризация грузинской культуры, традиций, туризма, делового потенциала и других направлений.
«Сегодня Грузия известна как неотъемлемая часть европейского пространства, надежный и заслуживающий доверия партнер, и у нас есть амбиции официально подать заявку на членство в ЕС в 2024 году - это, наряду с другими стратегическими целями, является одной из важнейших задач Грузинской дипломатии на ближайшие годы», - сказал Давид Залкалиани.
3 ноября - день рождения великого грузинского общественного деятеля и дипломата Сулхан-Саба Орбелиани, в связи с чем в 2004 году по инициативе действующего тогда министра иностранных дел Саломе Зурабишвили учрежден День грузинской дипломатии.
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