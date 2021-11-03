

Ян Келли о судебной системе Грузии



СОВА 03.11.2021 12:28



Бывший посол США в Тбилиси Ян Келли раскритиковал избрание двух новых членов Высшего совета юстиции Грузии. Поделившись в своем Twitter заявлением посольства Соединенных Штатов, он процитировал часть текста, дал свою оценку происходящему:



«Скажем прямо: это не демократия. «Процесс не был ни конкурентным, ни прозрачным… Не было возможности для… участия широкого круга квалифицированных кандидатов, а также существенного вовлечения гражданского общества и соответствующих заинтересованных сторон».





Ранее с критическим заявлением выступило посольство США в Тбилиси.



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