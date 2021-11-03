

Власти «быкуют», народ умирает – в России от COVID-19 за сутки умерло 1 189 человек

03.11.2021 13:56





Рост смертности в РФ начался c конца сентября, практически совпав с новым эпидемическим подъемом заболеваемости COVID-19. Эти процессы происходят на фоне массовой агитации властей о необходимости привиться от инфекции. Как известно в России признаны лишь вакцины местного производства серии «Спутник». Не смотря на такие результаты, власти России все равно продолжают утверждать об эффективности «Спутника», характеризуя его практически как некую панацею от коронавируса.



Тем временем, по обнародованным в среду официальным данным российского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в стране установлено новое рекордное количество как заболевших коронавирусной инфекцией - 40 443 случая, так и умерших от этого вируса -1 189 человек.



По тем-же данным, больше всего пациентов скончались в Москве - 95, в Санкт-Петербурге - 86, в Московской области - 53.



В Москве за сутки выявлено 6 827 новых случаев (о 5 736 сообщалось в среду), в Петербурге - 3 269 заболевших, в Московской области - 2 744.



Еще 1 569 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Самарской области, 807 - в Нижегородской области, 800 - в Воронежской области, 741 - в Крыму, 721 - в Свердловской области, 709 - в Красноярском крае, 708 - в Пермском крае, 673 - в Башкирии, 644 - в Ростовской области, 624 - в Саратовской области, 595 - в Смоленской области.



Кроме того, 565 случаев - в Ульяновской области, 552 - в Омской области, 531 - в Челябинской области, 501 - в Брянской области, 491 - в Иркутской области, 484 - в Алтайском крае, 466 - в Ставропольском крае, 464 - в Архангельской области, 449 - в Волгоградской области, 444 - в Хабаровском крае, 408 - в Липецкой области, 405 - в Оренбургской области.



В Тверской области выявили 397 новых случаев COVID-19, в Удмуртии - 393, в Коми - 390, в Ленинградской области - 384, в Пензенской области - 381, в Вологодской области - 375, в Новосибирской области - 368, в Забайкальском крае - 365, в Белгородской области - 358, в Курской области - 354. В других регионах России суточный прирост не превышает 350.



Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 633 тыс. 643 случая заражения коронавирусной инфекцией, 242 060 умерших и 7 млн 445 тыс. 438 выписанных, в том числе 32 807 выписаны за последние сутки - говориться в официальном сообщении оперативного штаба.



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