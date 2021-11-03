

Минск ищет пути обхода европейских санкций

03.11.2021 14:09





Минск ищет окольные пути против европейских санкций, наложенных после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. В частности, по заявлению директора департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артема Сикорского, Беларусь, находясь под санкциями, инициирует создание в рамках Союзного государства или ЕАЭС объединенного авиарегулятора. Таким образом Минск старается обеспечить себе прикрытие для собственных авиаперевозчиков.



«Эти санкции, которые сейчас вводятся, заставляют нас задуматься над ускорением вопросов создания объединенной авиационной администрации. Это вопрос создания регулятора либо в рамках ЕАЭС, либо в рамках Союзного государства. Ведь при реализации союзных карт мы так или иначе сталкиваемся с вопросом создания такой администрации. Это, безусловно, вопрос коллективного ответа на авиационный экстремизм», - говорится в заявлении.



Напомним, что после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair Евросоюз запретил авиакомпаниям Беларуси осуществлять рейсы в аэропорты Евросоюза (ЕС) и совершать полеты над территорией союза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Республика Беларусь. В итоге, свыше 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика.



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