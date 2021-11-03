

Саакашвили хочет лично присутствовать на судебных заседаниях

03.11.2021 14:35





Если попытаются провести судебное заседание по делу Михеила Саакашвили дистанционно, мы откажемся, - заявил адвокат бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Георгий Гелхаури перед тем как войти в Руставское пенитенциарное учреждение №12.



По его словам, Михеил Саакашвили хочет присутствовать на судебных заседаниях.



«Сегодня – 34-й день голодовки и логично, что состояние его здоровья ухудшилось. Исходя из этого, консилиум принял решение провести определенные анализы. Что касается судебного процесса – мы видим, что прошли 34 дня, а судебный процесс по делу Михеила Саакашвили так и не проводился, т.е. реально его лишили права на свободный суд. Если попытаются провести судебное заседание по его делу дистанционно, мы откажемся, а если Михеил Саакашвили или любое другое лицо отказывается, тогда этот процесс должен проводиться в «лайв». Из-за страха перед тем, чтобы Михеил Саакашвили не появился на экране и не обратился к суду и обществу, судебное заседание не проводится. Михеил Саакашвили желает присутствовать на судебных заседаниях», - заявил Гелхаури.



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