

Минздрав: управление потоками инфицированных коронавирусом пока еще возможно без мобилизации полевых ресурсов

03.11.2021 17:00





По заявлению замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, управление потоками инфицированных коронавирусом в стране пока еще возможно без мобилизации полевых ресурсов.



Вместе с тем, как заявила Габуния журналистам после встречи членов клинического совета, в течение следующих нескольких дней возможности для контроля пациентов будут, однако, параллельно этому важно, чтобы активизировался процесс вакцинации.



«Пока что удается контролировать потоки, однако растет количество пациентов в реанимационных отделениях – на это утро их больше 330. Управление пока еще возможно без мобилизации полевых ресурсов. Много пациентов лечится на дому. Также, пока еще есть ресурс ковид-гостиниц, которые на данном этапе загружены минимально. В последующие несколько дней мы еще сможем активно управлять потоками пациентов. Однако, естественно, это не может быть бесконечно и параллельно этому важна активизация программы вакцинации, так как реально – это единственный выход», - заявила Габуния.



Кроме того, Тамар Габуния рассказала и о том, какие вопросы рассматривались на вышеупомянутой встрече. По ее словам, они еще раз обсудили то, в соответствии с каким протоколом применять моноклинные антитела.



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