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Сегодня в Зугдиди пройдет акция, организованная «Национальным движением»


03.11.2021   17:33


Сегодня в Зугдиди пройдет акция, организованная «Национальным движением». Участники акции соберутся у офиса партии в 20:00.

Сегодня же в 18:00 акция пройдет и у Руставского пенитенциарного учреждения №12, где содержится третий президент Грузии Михеил Саакашвили.

Очередная же акция пройдет завтра в Кутаиси, в 18:00.

Напомним, что по заявлению лидера «Национального движения» Ники Мелия акции будут продолжаться до тех пор, пока они не достигнут конкретных результатов и Михеил Саакашвили не будет освобожден.

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