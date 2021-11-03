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Сегодня в Зугдиди пройдет акция, организованная «Национальным движением»
03.11.2021 17:33
Сегодня в Зугдиди пройдет акция, организованная «Национальным движением». Участники акции соберутся у офиса партии в 20:00.
Сегодня же в 18:00 акция пройдет и у Руставского пенитенциарного учреждения №12, где содержится третий президент Грузии Михеил Саакашвили.
Очередная же акция пройдет завтра в Кутаиси, в 18:00.
Напомним, что по заявлению лидера «Национального движения» Ники Мелия акции будут продолжаться до тех пор, пока они не достигнут конкретных результатов и Михеил Саакашвили не будет освобожден.
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