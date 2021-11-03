

Зураб Джапаридзе официально обратился к парламенту с просьбой приостановить его депутатский мандат

03.11.2021 18:03





Зураб Джапаридзе, лидер партии «Гирчи за больше свободы», сегодня вновь официально обратился к парламенту с просьбой приостановить его депутатский мандат.



Как сообщает Первый канал Грузии, заявление уже вошло в комитет по процессуальным вопросам.



У комиссии есть 15 дней на рассмотрение заявления, после чего вопрос будет передан на пленарное заседание.



Зураб Джапаридзе уже во второй раз обратился к парламенту с заявлением о прекращении его депутатского мандата.





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