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Зураб Джапаридзе официально обратился к парламенту с просьбой приостановить его депутатский мандат


03.11.2021   18:03


Зураб Джапаридзе, лидер партии «Гирчи за больше свободы», сегодня вновь официально обратился к парламенту с просьбой приостановить его депутатский мандат.

Как сообщает Первый канал Грузии, заявление уже вошло в комитет по процессуальным вопросам.

У комиссии есть 15 дней на рассмотрение заявления, после чего вопрос будет передан на пленарное заседание.

Зураб Джапаридзе уже во второй раз обратился к парламенту с заявлением о прекращении его депутатского мандата.

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