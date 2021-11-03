

Эксперты опасаются стремительного ухудшения эпидситуации в Грузии

03.11.2021 18:23





Эпидситуация в Грузии вызывает тревогу у экспертов на фоне сообщений о шести тысячах зараженных в день – такие данные фиксировались в стране в августе, на пике волны распространения коронавируса.



В Грузии за минувшие сутки было выявлено 6024 новых случая коронавируса, 3818 пациентов выздоровели, скончались 49 человек. При этом накануне вакцинировались всего 3 868 человек.



Эксперт по вопросам здравоохранения Деви Табидзе заявил журналистам, что в такой ситуации важно обратить внимание жителей страны на последствия тяжелой эпидситуации.



«Сегодняшние цифры действительно тревожные, потому что они практически повторяют самую пиковую ситуацию 2021 года, что говорит само за себя. Есть несколько направлений, на которые необходимо обратить внимание в первую очередь.



На наш взгляд, самое главное — еще раз донести до населения четкий сигнал и показать, что ситуация на самом деле очень тяжелая. Нельзя играть или шутить с этим вирусом, потому что это неординарный вирус во всех смыслах, никто не знает, когда и какой новый штамм он принесет», — сказала Деви Табидзе.



Подразумевая прошедшие недавно масштабные акции протеста, проведенные как оппозицией, так и правительством, эксперт отметил, что это повлияло на темпы распространения вируса.



Табидзе подчеркнул, что необходимо предпринимать последовательные шаги и в первую очередь, это должно сделать правительство.



«Эпидситуация была стабильной, сейчас количество новых случаев снова увеличилось и будет расти. Я воздержусь от политических заявлений, но на самом деле сбор 10- 50 тысяч человек это провоцирование распространение. Но это решать не нам, а правительству. Мы готовы принимать пациентов и, к сожалению, ситуация сильно ухудшается», — сказал Табидзе.



Эксперт напомнил, что с ростом числа зараженных увеличивается число госпитализированных пациентов.



На данном этапе нет необходимости использовать полевые госпитали, хотя при таком развитии событий Табидзе не исключает, что они вскоре понадобятся.



Эксперт также отметил, что при существующих низких темпах вакцинации Грузия не сможет, согласно плану, привить к концу года более 60% взрослого населения.



На сегодняшний день в Грузии двумя дозами привито не более 33% взрослых жителей.



Табидзе также считает, что нельзя принуждать население к вакцинации, но следует принять частичные принудительные меры, как, например обязательная вакцинация определенных групп населения и представителей тех профессий, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей.



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