

Минздрав пока не видит необходимости открытия полевых госпиталей

03.11.2021 18:25





Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что в ближайшие дни система сможет управлять потоком ковид-инфицированных, не прибегая к открытию полевых госпиталей.



При этом Габуния подчеркнула, что в случае продолжения активного распространения коронавируса такое положение не продлится долго.



В Грузии за минувшие сутки выявлено 6024 новых случая коронавируса, 3818 пациентов выздоровели, скончались 49 человек. При этом темпы вакцинации в стране остаются крайне низкими, 2 ноября привились только 3 868 человек. Всего в Грузии привито только 33% взрослого населения.



«Пока можно управлять ситуацией без мобилизации полевых ресурсов, многие лечатся дома, есть такой ресурс, как ковид-гостиницы, поэтому мы думаем, что еще несколько дней можем управлять ситуацией. Но это не будет продолжаться бесконечно», — сказала Габуния в беседе с журналистами.



Представительница Минздрава подчеркнула, что число тяжелых пациентов, которым необходимо реанимационное отделение, растет. На сегодня таких пациентов 330.



Габуния считает, что необходимо активизировать программу массовой вакцинации, без которой улучшить эпидситуацию практически невозможно.



При этом, по словам чиновницы, на этом этапе не планируется вводить новые ограничения.



«На этом этапе введение новых ограничний не планируется. Однако те ограничения и регуляции, которые уже установлены, обязательно должны быть выполнены, так как если не выполнят то, что уже установлено, абсолютно бессмысленно назначать дополнительные ограничения» – сказала Габуния.



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