

Минздрав Грузии все еще работает над концепцией «зеленого паспорта»

03.11.2021 19:01





В Грузии должно стать более распространенным использование «зеленого паспорта» — свидетельства о прохождении полного курса вакцинации против коронавируса, сроки перенесённой болезни или результаты ПЦР-тестов.



Об этом сегодня заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния после сегодняшней встречи с представителями Клинического совета.



Чиновница указала на то, что такие документы повсеместно используются как в соседних с Грузией странах, так и в странах Европы.



Между тем в Грузии до последнего времени «зеленый паспорт» использовался только в единичных случаях: во время проведения крупных конференций и спортивных мероприятий.



Представительница Минздрава сообщила, что концепция использования в Грузии «зеленых паспортов» уже обработана, и Межведомственный координационный совет вскоре уточнит сроки вступления в силу этой регуляции.



При этом Габуния отметила, что расширенное использования «зеленых паспортов» сопровождается рядом этических и технических аспектов, которые прорабатываются и будут готовы в ближайшее время.



Габуния отметила, что для участия в разных мероприятиях и посещения мест массового скопления граждане смогут сделать выбор между вакцинацией и тестированием.



При этом если «зеленый паспорт» будет нужен для посещения концертов, ресторанов и отелей, то его не будут требовать в таких объектах как продуктовые магазины, аптеки и банки.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





