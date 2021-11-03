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Минздрав Грузии все еще работает над концепцией «зеленого паспорта»
03.11.2021 19:01
В Грузии должно стать более распространенным использование «зеленого паспорта» — свидетельства о прохождении полного курса вакцинации против коронавируса, сроки перенесённой болезни или результаты ПЦР-тестов.
Об этом сегодня заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния после сегодняшней встречи с представителями Клинического совета.
Чиновница указала на то, что такие документы повсеместно используются как в соседних с Грузией странах, так и в странах Европы.
Между тем в Грузии до последнего времени «зеленый паспорт» использовался только в единичных случаях: во время проведения крупных конференций и спортивных мероприятий.
Представительница Минздрава сообщила, что концепция использования в Грузии «зеленых паспортов» уже обработана, и Межведомственный координационный совет вскоре уточнит сроки вступления в силу этой регуляции.
При этом Габуния отметила, что расширенное использования «зеленых паспортов» сопровождается рядом этических и технических аспектов, которые прорабатываются и будут готовы в ближайшее время.
Габуния отметила, что для участия в разных мероприятиях и посещения мест массового скопления граждане смогут сделать выбор между вакцинацией и тестированием.
При этом если «зеленый паспорт» будет нужен для посещения концертов, ресторанов и отелей, то его не будут требовать в таких объектах как продуктовые магазины, аптеки и банки.
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