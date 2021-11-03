

Саломе Зурабишвили встретилась с Патриархом Илией II

03.11.2021 21:48





Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня встретилась с Патриархом всея Грузии, Святейшим и Блаженнейшим Илией II. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Неизвестно, о каких вопросах говорила Саломе Зурабишвили с Патриархом.



На данный момент дополнительная информация не распространяется.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





