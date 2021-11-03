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Саломе Зурабишвили встретилась с Патриархом Илией II
03.11.2021 21:48
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня встретилась с Патриархом всея Грузии, Святейшим и Блаженнейшим Илией II. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Неизвестно, о каких вопросах говорила Саломе Зурабишвили с Патриархом.
На данный момент дополнительная информация не распространяется.
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