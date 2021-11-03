

«Народным артистам» Грузии повысили ежемесячную стипендию

03.11.2021 21:50





Обладатели звания «Народного артиста», «Народного художника» и литературной премии имени Шота Руставели будут получать из государственного бюджета ежемесячную стипендию в размере 600 лари (200 долларов). Соответствующее постановление премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал 2 ноября.



Аналогичное постановление правительство Грузии первоначально приняло в 2011 году, предусматривая стипендии для «Народных артистов» и «Народных художников» в размере 400 лари.



Постановлением правительства также вводятся ежемесячные стипендии для призеров олимпиад, в том числе и шахматных. Призеры Олимпийских, Паралимпийских игр и шахматных Олимпийских игр получат стипендии в размере 500 и 800 лари.



Согласно изменениям, внесенным в 2019 году, для победителей Олимпиады предусмотрены стипендии в размере 1000 лари (320 долларов).



«Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 ноября 2021 года», — отмечается в документе.



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